Nils Eekhoff, wereldkampioen voor 15 minuten, vecht diskwalificatie aan mét steun van de Nederlandse wielerbond

Er komt dan toch nog een staartje aan de diskwalificatie van Nils Eekhoff tijdens het WK wielrennen in Yorkshire. De 21-jarige Nederlander won de wedstrijd bij de beloften, maar moest zijn zege weer inleveren nadat bleek dat hij na een valpartij vroeg in koers op onregelmatige wijze weer kwam aansluiten bij het peloton. Eekhoff wil het daar nu niet bij laten en trekt naar het CAS, het internationaal sporttribunaal om zijn diskwalificatie aan te vechten. Hij krijgt volgens de NOS de steun van de Nederlandse wielerbond.

De beelden van een wenende Eekhoff toen hij vernam dat hij geen regenboogtrui mocht aandoen, gingen de wereld rond. “Ik was aan het vieren. Was zo gelukkig. Had al een interview gegeven. En toen werd ...