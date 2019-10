Alice Maria Arzuffi heeft de Superprestige in Boom gewonnen, de tweede manche van het regelmatigheidscriterium. De Italiaanse won voor haar landgenote Eva Lechner en wereldkampioene Sanne Cant, die de leiderstrui overneemt van Ceylin del Carmen Alvarado.

Laura Verdonschot voelde zich ziek de voorbije week en startte niet in Boom. Zondag in de wereldbekercross in Bern is ze wel van de partij. De kopstart in Boomarzuffi kwam op naam van Inge van der Heijden ...