Joran Vliegen en Sander Gille konden zich zaterdag niet plaatsen voor de dubbelfinale in Antwerpen. Ze botsten op de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.

“Uiteraard zijn we teleurgesteld”, reageerde Vliegen na de 6-7 (5/7), 6-4 en 10/4 nederlaag. “Maar we mogen terugblikken op een heel goed seizoen. De verdienste is ook voor onze tegenstanders, die vandaag ...