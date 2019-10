Gezin leeft in angst door akelige marionet: camera filmt hoe pop spontaan begint te knipperen Video: Newsflare

Het gezin van Michael Diamond beleeft bange tijden in hun woning in Meyserside. Dat is te wijten aan ‘Mr. Fritz’, een marionet daterend van de Tweede Wereldoorlog. Op een video die de Brit vastlegde met zijn GoPro, valt namelijk te zien hoe de glazen kast prompt opengaat en de ogen van de pop spontaan beginnen te knipperen. “Ik begrijp het niet”, klinkt het bij de man.

Diamond besloot de GoPro te gebruiken nadat hij al eerder verdachte zaken opmerkte in de buurt van de pop. “De deur van de glazen kast gaat minstens één à twee keer per week open”, aldus Diamond. “Daarom besloot ik om voor de lol een camera op de pop te richten.” Met de spookachtige beelden tot gevolg. “Ik begrijp het niet. Er staan geen ramen open, er is geen luchtstroom. De deur zou nooit zomaar mogen openslaan.”

De man zelf blijft rustig onder de omstandigheden, maar dat is niet het geval bij zijn angstige vrouw en kinderen. Om hen geruster te stellen, heeft hij de kast intussen vastgeketend en “Mr. Fritz’ onder een laken verstopt.