Toon Aerts schenkt zichzelf mooi verjaardagscadeau en pakt eerste seizoenszege in Boom

Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) heeft de Superprestige-manche in Boom gewonnen. De Belgisch kampioen reed iets over half koers weg van de tegenstand en pakte zijn eerste zege van het prille veldritseizoen. Zijn ploegmakker Quinten Hermans werd tweede en is de nieuwe leider in de Superprestige na twee manches.

De leider in de Superprestige, Eli Iserbyt, ontbrak in Boom. Hij verkoos om zich te richten op de Wereldbekermanche, zondag in Bern.

De kopstart was voor een drietal uit de stal van Sven Nys: Corné van Kessel, Toon Aerts en Quinten Hermans. Die laatste trok als eerste in de aanval, maar kreeg niet al te veel voorsprong ondanks slim ploegenspel van de Telenet Baloise Lions. Zes leiders scheidden zich al snel af in de tweede ronde. Van Kessel, Aerts, Laurens Sweeck, Tim Merlier en Thomas Pidcock maakten de dienst uit met Hermans. Pidcock was de eerste die de rol moest lossen, andermaal onder impuls van Hermans.

In de derde ronde nam Sweeck de rol van sloophamer over op het zware parcours. Van Kessel en Merlier verloren als volgende voeling met de voorhoede in de wedstrijd. De Belgische kampioen Aerts ging halfweg koers eens aan de bel trekken.

Sweeck leek meer en meer stil te vallen, waardoor Aerts weg reed en Hermans naar de tweede stek schoof. Pidcock kwam intussen onder stoom en ging op en over Sweeck naar de laatste podiumplek. De man uit Schriek viel terug met verschillende materiaalproblemen en uiteindelijk een schoenwissel.

Aerts kon onbedreigd naar de eerste hoofdprijs van het seizoen rijden in De Schorre, een mooie geschenk voor zijn 26ste verjaardag. De Belgisch kampioen zegevierde voor zijn ploegmakker Hermans, die de nieuwe leider wordt in de Telenet Superprestige. Tom Pidcock werd na een lange inhaalrace richting Hermans mooi derde.

Lange dagen

”Eindelijk”, klonk het uit de mond van Toon Aerts in het perstentje. “Ik heb mezelf een leuk verjaardagscadeau gegeven. Voor veel mensen leek het alsof ik nog niet op niveau was omdat ik nog niet won, maar ik kon wel telkens meedoen voor het podium. We zaten ook met een uitzonderlijke Eli Iserbyt in dit seizoensbegin.” Vorige week ging het door materiaalpech mis in Gieten. “Dan loop je de hele week gefrustreerd. Donderdag en vrijdag waren lange dagen, want toen moest ik rusten. Ik denk dat het iets beter is om in de eerste manche van de Superprestige punten te laten liggen, weliswaar door pech in mijn geval. Want dan ben je de rest van het seizoen bewust van het feit dat puntenverlies uit den boze is en ben je steeds gemotiveerd.”

Morgen verhuist het veldritwereldje alweer naar het Zwitserse Bern. “Zeker weten dat we deze zware cross in Boom zullen meenemen. Maar ik geloof niet dat het zo’n nadeel zal zijn. De meeste renners zijn hier wel aanwezig. Ik trek met het vliegtuig naar Bern, de mekaniekers gaan een lange nacht tegemoet met de auto.”