Lommel - De brandweer is zaterdag rond 12.30 uur uitgerukt naar de Blauwe Kei voor een schoorsteenbrand aan een gerenoveerde hoeve. Door de houten balkconstructie in de schouw sloegen de vlammen over naar een deel van het dakgebinte. De brandweer moest ongeveer een vierkante meter pannen verwijderen om het smeulende houtwerk te blussen. Het vuur werd opgemerkt door passanten. Door het snelle handelen is de schade dus beperkt gebleven en is de woning nog bewoonbaar.