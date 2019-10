Robert Renier (58) werkte al jaren in het slachthuis van Charleroi. Hij kende het vanbinnen en vanbuiten. Dat was ook nodig als onderhoudsmanager. Hoe het kon gebeuren dat een van de machines die de man al jaren hielp te onderhouden, zijn dood werd, kunnen zijn collega’s niet begrijpen.

Niemand die begrijpt hoe het mogelijk is dat Robert Renier, die al 34 jaar in het slachtuis van Charleroi werkte, om het leven kon komen in een van de machines. Zijn collega’s zijn in shock. Renier kwam ...