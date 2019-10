Alice Maria Arzuffi snelt naar zege op loodzwaar parcours in Superprestige Boom

Alice Maria Arzuffi heeft de Superprestige-manche in Boom gewonnen. De Italiaanse won voor haar landgenote en wereldkampioene Sanne Cant, die de nieuwe leider wordt in het regelmatigheidscriterium.

Het parcours in de Schorre lag er zwaar bij. Het was stoempen van bij de start, en de vele beklimmingen maakten het nog een stuk lastiger voor de dames. Vier vrouwen scheidden zich in de lange openingsronde af: Sanne Cant, Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Carmen Alvarado. Die laatste toonde in de tweede ronde dat zij de beste dame van het moment is, maar de Nederlandse geraakte nog niet weg. Cant moest in de tweede ronde de rol lossen, terwijl Arzuffi en ook Inge van der Heijden haar plaats innamen bij de leiders. Alvarado bleef versnellen, maar kreeg Arzuffi er niet af. Het kwam allemaal weer samen, ook Cant kwam terug.

Het sein voor Yara Kastelijn om aan te vallen. Ze ging solo, maar schoof weg in de afdaling.

.@Yarakastelijn glipt weg uit de kopgroep, maar gaat dan onderuit in de afdaling. Kost dit haar de zege? #TelenetSuperprestige #SPBoom pic.twitter.com/qLr7g9IhjL — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) October 19, 2019

Alvarado en Arzuffi kwamen daardoor opnieuw aansluiten. Net voor de bel van de laatste ronde weerklinkt sprong de Italiaanse Arzuffi weg. De Nederlandse maakte een technisch foutje en hield zo de rest op. Arzuffi reed verder weg en bij de volgende fietswissel had de Italiaanse een voorsprong van acht seconden. Cant ging nog eens op de trappers lopen en probeerde zich een weg te banen naar Lechner en Worst. Lechner sprintte uiteindelijk naar plaats twee, Cant pikte de derde plaats in en is de nieuwe leidster in de Superprestige.

