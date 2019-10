Bocholt -

Zopas werd in dr schaduw van Brouwerij Martens in Bocholt de start gegeven van de 19de tourrit ‘Legend off the Fall’. Die tourrit trekt door Noord-Limburg en eindigt in Genk. Aan de start staan 125 oldtimers, waaronder DAF, Jaguar, Jenson, Austin Haley en Mazarati en zoveel meer schitterende wagens.