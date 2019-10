Zaterdagmorgen waren er tussen 5.45 uur en 7.30 uur opnieuw problemen met de informatieborden in treinstations, werd vernomen bij Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Dat was het gevolg van een ‘bug’, nadat het systeem afgelopen nacht werd heropgestart.

Omdat het een weekenddag is, was de hinder volgens Baeken beperkter dan bij de gelijkaardige problemen dinsdag. Toen veroorzaakte een informaticapanne in de Brusselse stations een zwaar verstoorde avondspits ...