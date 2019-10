LIVE. Stemming in Brits Parlement: vindt Boris Johnson steun voor zijn Brexit-akkoord met EU?

Het Britse Lagerhuis komt zaterdagmiddag bijeen om zich te buigen over het nieuwe Brexitakkoord dat premier Boris Johnson met de Europese Unie onderhandeld heeft. Het belooft opnieuw een nagelbijter te worden: Johnsons regering heeft lang geen meerderheid en moet dus rekenen op steun van de oppositie. Op het eerste zicht ziet het er dus niet goed uit. Maar toch is de kans dat Johnson het haalt niet onbestaande. Het Britse parlement telt 650 parlementsleden, van wie er een vijftiental nooit meestemmen. In principe moet Johnson dus ongeveer 320 parlementsleden achter zich krijgen.