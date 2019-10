Sensatie op English Open: Ronnie O’Sullivan verliest voor het eerst dit seizoen, Tom Ford maakt 147

Op het snookertornooi English Open heeft de Britse Tom Ford de tweede maximumscore van het seizoen gespeeld. De nummer 25 van de wereld was ook al verantwoordelijk voor de eerste 147 van het seizoen. Voor Ronnie O’Sullivan, dé expert in het scoren van een 147, was er minder goed nieuws: hij werd uitgeschakeld door de Chinees Mei Xiwen.

O’Sullivan werd zo een beetje uit zijn lijden verlost, want de voorbije dagen was The Rocket vooral een zeurkous. Het snookerfenomeen is op zijn minst gezegd geen fan van de venue in Crawley en irriteerde ...