Mysterie duurt voort: vader van spookgezin noemde zich “psycholoog” en kocht grond om ex-verslaafden op te vangen

De vader van de zes kinderen die negen jaar lang opgesloten zaten in een kelder in het Nederlandse Ruinerwold, noemde zichzelf “psycholoog” toen hij in 1997 een grond kocht waar hij ex-verslaafden wilde gaan opvangen. Hij plaatste er een container en een tent, maar verder liet hij de lap grond links liggen. Ze is nu afgespannen met politielinten.