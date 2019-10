Zijn komst naar België was er tot nog toe eentje met veel ups en downs. Pol Garcia Tena liet zien dat hij zeker tot de beste inkomende STVV-transfers van de laatste jaren behoort. Maar tegelijkertijd kende hij in vijftien maanden tijd ook tegenslagen. Zo raakte hij eind vorig seizoen fors geblesseerd. Tijdens de voorbereiding afgelopen zomer, liep hij er vaak nukkig bij. “Omdat ik een rotzomer had”, zegt de linksvoetige Spaanse verdediger. Wij mijmerden mee met de 24-jarige Garcia in de rollercoaster die zijn STVV-loopbaan tot nog toe al was.