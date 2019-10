Divock Origi over KRC Genk, Ronaldinho, Game of Thrones en kunst

Vroeger voetbalde hij op een pleintje in Houthalen-Oost. Vandaag zit hij in de kleedkamer van Champions League-winnaar FC Liverpool. De loopbaan van Divock Origi is voer voor een Hollywood-prent. Woensdag keert hij met de Reds terug naar zíjn KRC Genk. Een exclusief gesprek over de flipflap-dribbel, meditatie, racisme in het voetbal, Jürgen Klopp en hippe kunstgalerijen.