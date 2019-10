Militaire afbetalingen dubbel zo hoog volgende legislatuur

HASSELTTijdens de volgende legislatuur zal er 5,424 miljard euro afbetaald worden van een totaal van 9,2 miljard euro aan militaire investeringen zoals de F-35’s en de fregatten. Dat is dubbel zoveel dan het afbetalingsbedrag - 2,374 miljard euro - voor de jaren 2020-2024 dat in de Strategische Visie van Steven Vandeput uit 2015 gepland was. Komt de werking van Defensie zo niet in het gedrang?”, vraagt volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt (sp.a) zich af.