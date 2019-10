In het nog te verschijnen ‘Pieter Bruegel, een Limburger?!’ stellen drie Limburgse auteurs dat Bruegel wèl in Grote-Brogel werd geboren en opgroeide. “We hebben geen geboorteakte, geen ultiem bewijs. Wel bekijken we op wetenschappelijke wijze oude bronnen met nieuwe ogen. Onze hypothese staat stevig.”