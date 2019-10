Tim Wellens stapt zaterdag in Monaco in het huwelijksbootje

Op 19 juli 2008 in het Franse skioord Les Orres sloeg de vonk tussen Tim Wellens en Sophie Daniels een eerste keer over. Zaterdag, ruim elf jaar later, geven de Truiense wielrenner en de boekhoudster uit Montigny-le-Tilleul elkaar het jawoord in Monaco, waar het paar sinds drie jaar woont. “Ons burgerlijk huwelijk vindt plaats in het prinsdom. Maar voor de ceremonie en het feest wijken we uit naar Èze”, verklapt Wellens, die naar eigen zeggen slechts vijf procent inbreng heeft gehad bij de voorbereidingen.