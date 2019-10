GenkHet afgelopen jaar lieten 524 kankerpatiënten hun zaad- of eicellen invriezen voor ze aan de behandeling van hun ziekte begonnen. Opmerkelijk: in het Ziekenhuis Oost-Limburg, het enige Limburgse centrum waar ‘oncofreezing’ mogelijk is, lieten in 2018 slechts vijf mannen en geen enkele vrouw de behandeling uitvoeren.