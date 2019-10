Westerlo legt druk bij concurrenten voor de periodetitel in 1B na makkelijke zege tegen Lokeren

KVC Westerlo heeft vrijdagavond de elfde speeldag in de Proximus League (1B) op gang getrapt met een simpele overwinning tegen een matig Lokeren. De Kemphanen haalden het met 2-0 in het Kuipje en nemen voorlopig de leiding over van Virton.

Bij de eerste Westelse aanval was het meteen raak. Gilles Dewaele (11.) nam een afvallende bal meteen op de slof en verraste de Lokerse doelman Verhulst: 1-0. De openingstreffer gaf Westerlo moed, want Lokeren werd voortdurend op de eigen helft gedrukt. Op slag van rust mocht Noël Soumah (43.) helemaal vrijstaand de 2-0 binnen koppen. De tweede helft was in balans, maar de beste kans was opnieuw voor de thuisploeg. Christoffer Remmer besloot op de paal.

Westerlo (22 ptn) wipt voorlopig over Virton (21) naar de eerste plaats. Ook OH Leuven en Union (elk 19 ptn) doen nog volop mee voor de eerste periodetitel. Beerschot (11) heeft een mirakel nodig. Lokeren (10), Lommel (7) en Roeselare (5) zijn mathematisch uitgeteld.

Zaterdag gaat Union op bezoek bij rode lantaarn Roeselare, dat vorige speeldag zijn eerste overwinning van het seizoen boekte. Beerschot ontvangt seizoensrevelatie Virton. Zondag debuteert Peter Maes als coach bij Lommel met een thuiswedstrijd tegen OHL, dat de rug wil rechten na een 0 op 6.