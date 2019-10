Lady Gaga dondert van podium nadat fan zangeres oppakt en met haar wil dansen

Dat was serieus schrikken voor de fans van Lady Gaga in Las Vegas. Tijdens haar optreden donderdag in Park Theater kwam ze plots pijnlijk ten val. Een man die net voordien op het podium mocht klimmen, besloot haar op te pakken en met de wereldster te dansen… tot hij samen met de zangeres van het podium donderde.

Even vreesden de fans op een slechte afloop, getuige wat boegeroep die meteen na de tuimeling te horen was. Gelukkig leek alles goed mee te vallen. Wat later kon Lady Gaga samen met de man terug op het podium klimmen en de show voortzetten. “Alles is oké”, verzekerde ze haar fans nog. Of ze zich al dan niet heeft bezeerd bij de val, is nog onduidelijk.