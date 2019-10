Hasselt -

IT-bedrijf Cegeka heeft haar officiële intrek genomen op de Corda Campus, de technologiecampus in Hasselt. De nieuwe locatie aan de Kempische Steenweg wordt meteen ook het hoofdkantoor van Cegeka. Het gebouw voorziet momenteel plaats voor 300 medewerkers. Het bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot een Europese multinational.