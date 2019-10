Hasselt -

Eén omnisportsite voor de voetbal-, frisbee- en rugbyclub. Het is een uniek project aan de Heksenbergstraat in Hasselt. De drie clubs hadden enkele jaren geleden allen een verouderde infrastructuur. In plaats van in elke club apart te investeren, besloot de stad ze samen onder te brengen op één locatie. En met succes, want de kruisbestuiving werkt.