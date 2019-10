Flipkens ondanks nederlaag tevreden over niveau tegen wereldtopper Bencic in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA 120) werd vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou (840.130 dollar). De 33-jarige Kempense ging op het Russische hardcourt in twee sets onderuit tegen het Zwitserse derde reekshoofd Belinda Bencic (WTA 10). “Ik had in de eerste set mijn kansen, maar Bencic was uitmuntend op de sleutelmomenten.”

De 22-jarige Bencic, halvefinaliste op het US Open, haalde het na 1 uur en 35 minuten met 7-6 (10/8) en 6-1. In de tiebreak miste Flipkens twee setballen. “Ik had mijn kansen, maar bij 5-2 werkte ze een setpunt weg en dwong ze een tiebreak af. Daarin stond ze er ook op de beslissende momenten. Bencic is moeilijk te ontregelen”, reageerde ‘Flipper’ bij Belga. “Mijn niveau in de eerste set was heel goed. Nadien was het vet van de soep, zowel mentaal als fysiek. Ik speelde hier al negen wedstrijden (dubbelspel en kwalificaties, red) in Moskou. De vermoeidheid slaat toe.”

Flipkens slaagde er wel in zich aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands te plaatsen voor de finale, na een knappe overwinning tegen de topreekshoofden, de Française Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos. Maar vooral haar prestaties in het enkelspel zal Flipkens naar eigen zeggen onthouden. In principe zal ze straks opnieuw de top 100 van de WTA-ranking binnendringen, waardoor ze rechtstreeks geplaatst is voor het Australian Open in januari 2020. “Dat was mijn doel op het einde van het seizoen. Al ben ik daar nog niet helemaal zeker van de rechtstreekse kwalificatie”, aldus Flipkens. “Er zijn nog heel wat speelsters die punten zullen rapen in ITF-toernooien om toch maar in de top 100 te geraken. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Dit was een goede week.”