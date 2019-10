Wanneer video met stemmenimitator beangstigend realistisch wordt

U heeft het filmpje misschien ook al zien voorbijkomen op de sociale media. De Amerikaanse stemmenimitator Jim Meskimen debiteert het gedicht ‘Pity The Poor Impressionist’ met de stemmen van Hollywoodacteurs en een ex-president. Het resultaat is zo beangstigend realistisch dat het bijna niet meer van echt te onderscheiden valt. Deep fake op zijn best, maar is dat ook een goede zaak?