Opnieuw naaktfoto’s van zangeres/actrice Demi Lovato gelekt

Er zijn opnieuw naaktfoto’s gelekt van Demi Lovato (27), zo melden de Amerikaanse media. De foto’s werden door een hacker op de eigen Snapchat-account van de Amerikaanse zangeres en actrice geplaatst.

Het was de website The Blast die opmerkte dat er een ongewoon bericht op haar Snapchat-account was verschenen. In het bericht leek Lovato op te roepen om naar een andere server te gaan, waarop naaktfoto’s van haar te zien waren. Het bericht werd geplaatst door een voorlopig onbekende hacker die op een of andere manier toegang had verkregen tot het Snapchat-account.

Ook in 2015 werden er al eens illegaal naaktfoto’s verspreid van de zangeres/actrice.