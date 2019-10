Russische en Kosovaarse teams mogen van UEFA niet meer tegen elkaar uitkomen

Russische en Kosovaarse teams mogen van de Europese Voetbalconfederatie UEFA niet meer tegen elkaar uitkomen, zo maakte de UEFA na een spoedzitting op vrijdag bekend.

Vanwege het veiligheidsrisico bij wedstrijden tussen teams uit beide landen, zag de UEFA zich genoodzaakt om een verbod op onderlinge duels in te voeren, en dat voor onbepaalde tijd, in alle UEFA-competities. In 2014 werd al een gelijkaardige beslissing genomen, destijds voor Rusland en Oekraïne.

In de kwalificaties voor het EK 2021 in het vrouwenvoetbal zitten Rusland en Kosovo in dezelfde groep en daarvoor besliste de UEFA dat de onderlinge groepswedstrijden op neutraal terrein gespeeld moeten worden. Ook het EK bij de mannen van komend jaar kan voor problemen zorgen, aangezien Kosovo verrassend genoeg nog kans maakt om zich te kwalificeren. Rusland is al geplaatst en heeft met Sint-Petersburg een speelstad. Daar worden drie groepswedstrijden en een kwartfinale gespeeld.

Tussen Rusland en Kosovo zijn er al langer spanningen omdat Moskou de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkent.