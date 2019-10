Babbelbanken moeten psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Bilzen -

In het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen streeft men ernaar om psychische kwetsbaarheid uit de taboesfeer te halen. “We hebben twee babbelbanken geplaatst die verbondenheid en participatie accentueren. Ons doel is om volgend jaar de ons omringende steden en gemeenten uit te nodigen om ook een babbelbank te plaatsen en op die manier mensen met een psychische kwetsbaarheid te steunen”, verduidelijkt algemeen directeur Cindy Monard.