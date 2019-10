Emotionele Meghan Markle: “Weinig mensen vragen of het wel goed met me gaat”

De hertogin van Sussex, Meghan Markle, zegt in een interview dat het leven in de spotlights haar zwaar valt.

“Wat is de impact, fysiek en mentaal, van de druk waar je duidelijk mee moet omgaan?”, vraagt journalist Tom Bradby. Na een korte pauze antwoordt Meghan dat alle vrouwen zich kwetsbaar voelen wanneer ze zwanger zijn. “Die periode was erg moeilijk voor mij”, zegt ze. “En dan heb je een baby, en is het veel om mee om te gaan.”

Ze zegt dat de druk die ze voelt bovenop het moederschap komt en haar rol als vrouw van prins Harry. “Bedankt dat je vraagt naar hoe het me gaat”, zegt Meghan aan de journalist. “Weinig mensen vragen me of alles oké is, maar de druk is echt iets waar ik moet mee moet omgaan, weg van de schijnwerpers.”

“Dus het gaat niet zo goed met je, de laatste maanden waren een strijd?”, vraagt de journalist. “Ja”, antwoordt de hertogin.

Het interview is onderdeel van een langere documentaire van journalist Tom Bradby voor ITV. Hij volgde het koppel tijdens hun tiendaagse reis naar Afrika. De documentaire zal zondag om 9 uur Britse tijd te zien zijn op ITV.

Relatie met de pers

Tijdens de tiendaagse Afrikaanse tour raakte bekend dat Meghan de Britse tabloid Associated Newspapers, eigenaar van het roddelblad ‘Mail on sunday’, voor de rechter daagt. Het bedrijf wordt door Markle aangeklaagd voor het misbruik van privé-informatie, schending van het auteursrecht en schending van de wet op gegevensbescherming. De klacht komt er omdat Mail on Sunday een private brief van de hertogin zonder toestemming publiceerde. De tabloid blijft achter de publicatie staan en zal zich verdedigen.

Ook Prins Harry heeft een rechtszaak aangespannen. Hij daagt de uitgevers van ‘The sun’ en ‘The daily mirror’ voor de rechter. Volgens Harry zouden die geprobeerd hebben zijn telefoon te hacken. “Namens de hertog van Sussex werd een aanklacht ingediend bij het Hooggerechtshof. De klacht draait rond de illegale onderschepping van voicemailberichten”, zegt een woordvoerster van prins Harry tegen Reuters.

