Jeugddienst deelt 1.350 gratis hotdogs uit op de Markt

Bilzen -

Honderden jongeren in Bilzen trokken vandaag in het uniform van de jeugdbeweging naar school. En daar was een goede reden voor. “Het is vandaag de Dag van de Jeugdbeweging. Iedereen die zich in uniform aanmeldt op de markt, krijgt een gratis hotdog en drankje”, vertelt Dimitry Janssens van de jeugddienst. In totaal werd er een recordaantal van 1350 hotdogs uitgedeeld.