Zoon El Chapo op vrije voeten

Mexicaanse soldaten hebben de zoon van de beruchte drugsbaron El Chapo niet gearresteerd. Tijdens de operatie om Ovidio Guzman Lopez aan te houden, was donderdag een hevig vuurgevecht losgebarsten, waarop werd beslist hem te laten gaan. “De operatie was slecht voorbereid”, verklaarde de Mexicaanse minister van Defensie Luis Crescencui Sandoval tijdens een persconferentie in Culiacan.

Over de arrestatie van El Chapo’s zoon was grote verwarring ontstaan. In eerste instantie kwam het bericht dat hij was opgepakt in de chaos die was ontstaan na de ontsnapping van verschillende gevangenen ...