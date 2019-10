Brys verwacht geen grote veranderingen bij Anderlecht onder Vercauteren: “Tabula rasa zie ik niet gebeuren”

Na een interlandbreak van veertien dagen nemen de Kanaries zondag opnieuw de handschoen op. In het Astridpark krijgen ze de kans om de wanprestatie van in Kortrijk uit te wissen, al zullen de geelhemden het niet cadeau krijgen tegen een ploeg die net van coach wisselde. “Maar angst staat niet in ons woordenboek”, blikt Marc Brys strijdvaardig vooruit.