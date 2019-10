Macron, Merkel en Johnson gaan praten met Erdogan

De Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson en de Duitse bondskanselier Angela Merkel gaan “in de komende weken” samenzitten met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om te praten over het Turkse militaire offensief in het noorden van Syrië. De gebeurtenissen doen volgens het Franse staatshoofd “vragen rijzen over de werking van de Navo”.