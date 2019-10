Zeven mensen in Frankrijk verdacht van geldinzameling voor jihadistische vrouwen

Zeven mensen, onder wie drie gevangenen, worden in Frankrijk verdacht van het inzamelen van geld voor jihadistische vrouwen die in het noorden van Syrië gevangen gehouden worden, zo is uit gerechtelijke bron vernomen. De zeven zijn vrijdag in Parijs voor het gerecht verschenen met het oog op een inverdenkingstelling wegens “financiering van terrorisme” en “terroristische bendevorming”.