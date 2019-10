EUROPEAN OPEN. Youngster Sinner steekt ticket voor halve finale op zak

De Italiaan Jannik Sinner (ATP 119) heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de halve finales van de European Open (hard/635.750 euro).

De amper 18-jarige Sinner klopte in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 43 minuten.

Sinner neemt het in de halve finales op tegen het Zwitserse vierde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 18) of de Fransman Gilles Simon (ATP 47). De Italiaan, die voor het Antwerpse toernooi een wildcard kreeg, kan zich plaatsen voor zijn eerste ATP-finale ooit. In de achtste finales schakelde hij het Franse eerste reekshoofd Gael Monfils (ATP 13) uit in twee korte sets: 6-3 en 6-2.