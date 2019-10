De ontploffing in een moskee in de Oost-Afghaanse provincie Nangarhar heeft aan zeker 62 mensen het leven gekost. Dat heeft de woordvoerder van de provinciegouverneur vrijdag meegedeeld. Er raakten ook 36 mensen gewond bij de aanslag.

De explosie deed zich voor in een soennitische moskee in het district Haska Mena. Volgens lokale functionarissen bevonden zich op dat moment zeker 250 mensen in het gebouw om deel te nemen aan het vrijdaggebed ...