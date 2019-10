Gezien op de catwalk: highliner als de nieuwe eyeliner

Een streepje eyeliner hoeft tegenwoordig niet meer nauwkeurig boven je bovenste wimper. En ook zwart of bruin is geen must. Voor de nieuwste beautylooks op de catwalk brengen visagisten een kleurrijk lijntje helemaal bovenaan het bewegende ooglid aan. Maak kennis met… de highliner.

De grote modehuizen experimenteren momenteel volop met highliners. De Britse make-upexperte Pat McGrath, die steeds te gast is achter de schermen van de modeweken, gaf de modellen een lijntje glitter net onder de wenkbrauwen mee voor het Valentino-defilé. Ook modellen bij het label Maison Margiela liepen met eyeliner rond, die hoger werd aangebracht dan gewoonlijk. Topmodel Gigi Hadid is alvast fan.

Grafisch of romantisch

Met highliner kun je zo basic of zo wild gaan als je zelf wil. Bij Marc Jacobs Beauty, bijvoorbeeld, tekende de visagiste twee strakke lijntjes in het groen: een op de plaats van de gewone eyeliner en eentje net onder de wenkbrauwen voor een heel grafisch effect. Zo lijkt het ook een beetje alsof je de omkadering maakt om je ooglid in te kleuren met oogschaduw, wat je dan uiteindelijk ’vergeet’.

Een andere optie is om de highliner te blurren, zodat het effectief meer op een veeg oogschaduw lijkt. Dit maakt de look een tikkeltje romantischer. Alle kleuren zijn toegestaan. Voor extra glamour kun je gouden of zilveren highliner kiezen. Ben je toch meer fan van de klassieke, zwarte cateye? Met dit trucje maak je de look, zelfs als je afhangende oogleden hebt.