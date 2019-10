Diepvriesproducten in beslag genomen bij controles dag- en nachtwinkels

Borgloon / Alken / Batsheers -

Tijdens een grootschalige controle op dag- en nachtwinkels in Alken, Borgloon en Heers heeft de politie een grote hoeveelheid diepvriesproducten in beslag laten nemen. Die bleken ontdooid te zijn geweest en opnieuw ingevroren. In totaal zijn 19 inbreuken vastgesteld, onder andere op illegaal verblijf, openingsuren en ontbrekende prijsaanduidingen.