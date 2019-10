Ella-June Henrard, van ‘Bo’ naar ‘Torpedo’: “Een comeback? Nee, dit is het begin”

Don’t call it a comeback. ‘Bo’ mag dan al negen jaar achter Ella-June Henrard liggen, stilgezeten heeft ze nooit. Eerst nog een diploma halen, of twee, dan de grote filmrol in ‘Torpedo’. “Dit voelt niet aan als een rentree, ik ben gewoon mijn gangetje gegaan”, zegt de nu 26-jarige actrice. “Dus zeg ik: ‘Comeback? Nee, dit is het begin.’”