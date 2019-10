Ianthe Tavernier: “Ooit is het mijn beurt om uit ‘De Buurtpolitie’ te verdwijnen”

Zondag danst Ianthe Tavernier weer alsof haar leven ervan afhangt in ‘Dancing With The Stars’. In die twee minuten shinen op de dansvloer kroop de voorbije week liefst zestien uur training. “Voor een uitgebreid privéleven heb ik geen tijd”, zegt ze. “Ik heb constant opnames voor ‘De Buurtpolitie’, waarvan nu de derde film in première gaat.”