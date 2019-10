Radio 2 blijft grootste radiozender van Vlaanderen, Studio Brussel gaat achteruit

Radio 2 blijft met een marktaandeel van bijna 30 pct en dagelijks meer dan 1,3 miljoen luisteraars de grootste radiozender van Vlaanderen. Dat blijkt uit de jongste golf luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Qmusic is de tweede grootste met een marktaandeel dat in de periode mei-augustus steeg van 11,8 pct naar 13,4 pct.