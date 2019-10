Hasseltse Marianne zit uur vast in Sagrada Familia: “Voor de veiligheid”

Hasselt -

Marianne Peeters uit Stevoort is met twee vriendinnen op citytrip in Barcelona. Deze voormiddag bezochten de dames de Sagrada Familia waar ze onverwacht meer tijd besteedde dan gepland: door de Catalaanse betogers in de stad mochten de bezoekers een uur lang niet meer uit de kerk. “Voor de veiligheid.”