Dit Japanse trucje helpt je om beter te slapen

In Japan pakken ze een slapeloze nacht aan met ‘moon breathing’. Een trucje waarvoor je enkel je rechterhand en meer focus op je ademhaling nodig hebt. Dat staat in het nieuwe boek vol Japanse levenswijsheden: ‘Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time’.

Kaizen is de Japanse term voor “veranderen naar beter”. In haar zelfhulpboek wil de Britse schrijfster Sarah Harvey, die zelf een tijd in Tokio woonde, de lezer aanmoedigen om het heft in handen te nemen en meer uit het leven te halen. Een van de aspecten van beter leven? Beter slapen.

In de hectische wereld van vandaag kampen veel mensen met slaapproblemen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier - van therapie tot pillen - om er weer van af te geraken, al is de ene behandeling beter dan de andere. In Japan komen er vaak geen medicijnen aan te pas. Een uiterst simpel oefeningetje met de vingers van je rechterhand zouden wonderen verrichten.

Zo ga je te werk

1. Ga comfortabel zitten of liggen.

2. Sluit je ogen en ontspan. Beeld je in dat je ogen in een zwembad met fris water drijven.

3. Knijp met je rechterduim je rechtse neusgat dicht. Adem diep in via het linkse neusgat. Waarom? Men denkt dat de linkerkant van je lichaam het nauwst verbonden is met het zenuwstelsel.

4. Intussen mogen je wijs- en middelvinger rusten op je handpalm. Je ringvinger en je pink houd je gestrekt.

5. Bij het uitademen ga je de vingers verplaatsen. Nu mag je het linkse neusgat afsluiten met je ringvinger, terwijl je de duim op je rechtse neusgat loslaat.

6. Herhaal deze oefening tot je jezelf meer relaxed voelt. Als het meezit, voelt je hoofd vrijer aan en kun je rustig slapen in plaats van piekeren.

Minder stress

De schrijfster is zelf geholpen met het trucje als ze midden in de nacht wakker wordt en bang is dat ze de slaap niet opnieuw zal kunnen vatten. Ook als je overdag een stressvol moment hebt, kan deze methode je weer rustiger maken. Japanse wijsheid in de categorie: try at home!