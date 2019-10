Aanslag “zoals op 11 september” verijdeld in Frankrijk

In Frankrijk is een paar dagen voor de dodelijke schietpartij in een politiekantoor in Parijs een aanslag vermeden die gepleegd zou worden met een gekaapt vliegtuig, net zoals op 11 september 2001 in New York. Het is de zestigste aanslag die sinds 2013 verijdeld kon worden, heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner donderdag verklaard.