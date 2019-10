Bölöni blijft rustig onder contractverlenging Lamkel Zé bij Antwerp: “Een jaar geleden wist hij niet eens wat zijn beste positie was”

Donderdag was er de langverwachte contractverlenging van Didier Lamkel Zé (23) tot midden 2023. Een goede zaak vindt ook Laszlo Bölöni, al wil de Antwerp-coach niet te veel eieren onder de Kameroense sterkhouder leggen.

“De contractverlenging van Lamkel Zé is tactisch goed gespeeld, van het bestuur welteverstaan”, zei Bölöni vrijdag op zijn persmoment. “Goed nieuws voor de club, maar Didier is Antwerp niet voor alle duidelijkheid. Hij is slechts een van onze spelers.”

De verlenging kwam er bijna een jaar nadat Lamkel Zé zijn eerste doelpunt maakte op het veld van Standard. Op korte tijd heeft de Great Old een hele weg met hem afgelegd. “Lamkel Zé was een onbekende voetballer die uit Frankrijk kwam. We plukten hem niet weg uit de jeugd van PSG, maar bij Niort als ik het goed heb.” (grijnst)

“Lamkel Zé kan van de ene op de andere dag kan ontploffen”

“Niemand wist wat zijn beste positie was, óók hij niet. De ene keer stond hij in de spits, de andere keer op de zes zonder een bal te recupereren. We hebben hard met hem gewerkt, mét de nodige obstakels. Herinner u zijn rode kaarten, of de incidenten met Van Damme en Bolat. Die hebben ons pijn gedaan. Stap voor stap zijn we tot het ideale compromis gekomen.”

Het talent van de veelzijdige vleugelaanvaller staat buiten kijf, en dat beseft ook Bölöni. “Didier blijft voor een coach een moeilijk te manoeuvreren jongen, die soms ongeïnteresseerd op het oefenveld staat. Maar ik denk wel dat hij van de ene op de andere dag kan ontploffen, in de goede zin van het woord. Hij liet al vlagen van zijn klasse zien. Zijn efficiëntie opkrikken (Lamkel Zé zit aan drie goals en drie assists in elf matchen, red.) is het volgende aandachtspunt.”