Topmodel Gigi Hadid toont hoe het eraan toe gaat achter de schermen van de modewereld

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid heeft een hobby: ze maakt graag foto’s met een wegwerpcamera. De beelden die ze van haar glamoureuze omgeving laat ontwikkelen, deelt ze op een tweede Instagramaccount ‘Gi’sposable’. En daar zien volgers vaak bekende gezichten opduiken.

Gigi Hadid deelt zelfgemaakte kiekjes sinds juni. De fotocollectie is een verzameling van beelden achter de schermen van de modeweken, privéfeestjes om jaloers op te zijn, knusse avondjes thuis of bijeenkomsten met andere modellenvriendinnen om samen te eten.

Zo zien we het Britse topmodel Cara Delevingne met de benen in haar nek, net voor de Fenty-modeshow van Rihanna in New York. Die laatste staat trouwens ook op een van de foto’s, terwijl ze druk aan het praten is met Gigi’s zus Bella Hadid. Jennifer Lopez en Donatella Versace in één spontane foto: check. Bekijk hieronder een greep uit de beelden.