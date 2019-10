Stoffel Vandoorne: "Formule E met Mercedes is een unieke kans"

Stoffel Vandoorne kijkt enorm hard uit naar zijn tweede seizoen in de Formule E. Onze landgenoot zal daarin immers voor het fabrieksteam van Mercedes rijden, een unieke kans meent Vandoorne.

Vorig jaar debuteerde Stoffel Vandoorne in de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Dat debuut, bij een debuterend team, verliep met vallen en opstaan maar resulteerde toch ook in bemoedigende en mooie resultaten.

Tijdens zijn tweede seizoen in de Formule E zal Vandoorne samen met de Nederlander Nyck de Vries voor het Formule E-team van Mercedes uitkomen. Opnieuw een debuterend team dus voor Vandoorne maar wel met meer middelen en Vandoorne die zelf uiteraard ook een jaar ervaring op zak heeft.

"Het is geweldig om terug te zijn, vooral nu met Mercedes," vertelde Stoffel Vandoorne tegenover 'e-racing.net'. "Het is een unieke kans om dit avontuur samen met hen te beginnen."

"Ik heb nu uiteraard een jaar ervaring in de Formule E, wat geweldig is. Maar het begin van dit project is en blijft voor ons allemaal een enorme uitdaging."

Mercedes besloot om haar deelname aan de DTM stop te zetten zodat het zich kon gaan focussen op de Formule E.

"Het is geweldig om bij hen betrokken te zijn," aldus Vandoorne. "Mercedes heeft al zoveel successen behaald in de raceklassen waaraan ze deelnamen, zoals de DTM. In de Formule 1 behaalden ze zelfs zonet hun zesde constructeurstitel op rij."

"Het is een geweldig merk om mee geassocieerd te worden en ik hoop dat ik samen met hen op de middellange termijn successen kan behalen."

Na zijn uitdagend debuutseizoen vorig jaar in de Formule E met HWA Racelab belooft nu ook zijn eerste seizoen met Mercedes een serieuze uitdaging te vormen.

"Er zijn heel wat constructeurs die al deelnemen aan de Formule E en er wacht ons dan ook een erg steile leercurve, maar het voelt aan als de juiste plaats om te zijn," blikt Vandoorne vooruit naar komend seizoen.

"Met Mercedes zal ik voor podiums, overwinningen en hopelijk ook in de toekomst het kampioenschap kunnen strijden."

Eerder deze week nam Vandoorne deel aan een Formule E-test. Het nieuwe Formule E-seizoen gaat op 22 november in Diriyah van start.

