Dag van de jeugdbeweging op BS De Wissel Opitter

Opitter

Bree - Op 18 oktober 2019 vieren meer dan 275.000 jongeren hun jeugdbeweging op Dag van de Jeugdbeweging. Maar liefst acht jeugdbewegingen vieren deze dag feest: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook in basisschool De Wissel Opitter werd er mee gevierd.

Een jeugdbeweging biedt aan jongeren de kans hun tijd zinvol in te vullen. Bovendien worden er vriendschappen voor het leven gesmeed. Het hele jaar door kunnen kinderen en jongeren samen (leren) spelen en leuke activiteiten beleven waarbij spel, groei, groep en ontplooiing centraal staan. Het absolute hoogtepunt van een werkjaar is telkens het zomerkamp.

De jeugdbeweging is er voor en door de jeugd. Samen doen ze leerrijke ervaringen op en maken ze herinneringen voor de rest van hun leven. Voor vele jongeren is de jeugdbeweging een onmisbare activiteit in hun jonge leven. Daarom worden de leiders en vrijwilligers van de acht jeugdbewegingen in de bloemetjes gezet op Dag van de Jeugdbeweging. Zij zetten zich elke keer in om de jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen door een momenten vol spel en plezier aan te bieden, toffe vergaderingen voor te bereiden, de logistieke organisatie op zich te nemen en zo de werking van de jeugdbeweging te garanderen.

Natuurlijk wil de Dag van de Jeugdbeweging ok de jeugdbewegingen bekend maken en het laten kriebelen bij wie nog niet aangesloten is. Een hartelijk dank aan de leiders en leidsters die dit allemaal waar maken ook voor de kinderen van de Wissel Opitter.