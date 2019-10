Heusden-Zolder - 33 ploegen namen deel aan de eerste Grote KWB-quiz die georganiseerd werd door KWB Heusden-Centrum.

KWB-Heusden Centrum organiseerde het voorbije weekend zijn eerste quizavond. Met maar liefst 33 deelnemende ploeg was de quiz meteen een schot in de roos. Spanning was er tot het einde. Maar belangrijk: iedereen heeft zich geamuseerd. De opbrengst van de quiz gaat naar enkele goede doelen ’t Weyerke en Fajar Baru (Indonesië).