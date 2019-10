Acht jaar cel voor uitbaatster massagesalon na moordpoging op ex

Hechtel-Eksel -

Acht jaar cel is het verdict voor een Vietnamese uitbaatster van een massagesalon (35) en haar Limburgse vriend voor moordpoging op haar ex-man. De Nederlander Johannes B. (46) uit Hechtel-Eksel werd in de nacht van 4 februari 2015 vijf keer beschoten. Hij hield er 3 procent blijvende invaliditeit aan over en verloor zijn galblaas.